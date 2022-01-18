В Харьковской области судье подарили квартиру за полтора миллиона: раньше был Lexus RX

Судье из Харьковской области подарили квартиру, которая стоит более 1,5 миллиона гривен. Ранее ей отдали новенький Lexus.

Речь идет о руководительнице аппарата Волчанского райсуда Инне Лещук. Данные о ценном подарке она обнародовала в своей декларации.

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Что известно об этой квартире

Квартиру подарили служительнице фемиды 13 января. Жилье расположено в одной из многоэтажек Харькова. Она имеет площадь 55,2 квадратных метра. Судья оценила эту недвижимость в 1,68 миллиона гривен.

Сделала этот щедрый подарок Варвара Зинченко. В 2018 году эта же гражданка предоставила Лещук в безвозмездное пользование автомобиль Lexus RX 2016 года выпуска.

Что декларировала ранее

Стоит заметить, что в годовой декларации за 2020 год судья указала все свое недвижимое имущество, а также сбережения.

Какое имущество там было:

жилой дом на 142 квадратных метра;

квартира на 36,5 квадратных метра;

хозяйственные постройки общей площадью 76,2 квадратных метра;

земельный участок площадью 890 метров квадратных.

Сколько денег задекларировала:

500 тысяч гривен наличными;

чуть меньше 10 тысяч гривен на счету в Приватбанке.

За год Лещук тогда заработала в суде 320 тысяч гривен. То есть за месяц она в среднем получала примерно 26 тысяч.

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