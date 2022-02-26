В Харьковской области ВСУ сбили вражеский вертолет из Stinger

На Харьковщине украинские военные сбили российский вертолет. Попали во вражескую авиацию из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Российский вертолет наши бойцы сбили над селом Бобровка. Это произошло перед вечером 26 февраля.

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Несколько часов назад наши защитники выстрелом из Stinger сбили вражеский вертолет возле села Бобровка Харьковского района,

– говорится в сообщении.

Заметим, что такое оружие Украине предоставили партнеры.

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