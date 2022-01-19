Из харьковских кранов потечет святая вода: коммунальщики подготовились к Крещению

В "Харьковводоканале" 19 января освятили воду. Сделали это на комплексах водоподготовки "Донец" и "Днепр".

Провел церемонию настоятель Храма Владимирской иконы Божией Матери протоиерей Петр. Он отметил, что освящение воды несет Божью благодать.

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Обряды стали традицией

Директор комплекса водоподготовки "Донец" КП "Харьковводоканал" Игорь Злыдень рассказал, что такие обряды освящения воды проходят ежегодно. Их можно назвать традиционными.

Безусловно, вода – главный источник жизни, поэтому надо к ней очень бережно относиться. Сегодня мы проводим обряд освящения и вскоре вода попадет в дома харьковчан,

– сказал Злыдень.

Кроме этого, воду посвятили на водозаборе первого подъема Краснопавловского водохранилища Комплекса водоподготовки "Днепр".

"Харьковводоканал" освятил воду / Фото "Харьковводоканала"

Святая вода из кранов Киева

Накануне Крещения в Киеве, 18 января, на Деснянской и Днепровской водопроводных станциях освятили воду. Сначала работники "Киевводоканала" развезли воду для освящения во все районы столицы и проверили в лабораториях, достаточно ли она чистая. Для этого подготовили несколько цистерн.



КП "Киевводоканал" организовало освящение воды / Фото "Киевводоканала"