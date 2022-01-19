Праздничный молебен совершил настоятель храмов Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого (Малая Теплая София) и Первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Петр Ландвитович. На кадрах видно, что освящалась как вода в резервуарах для всего города, так и в бутылках для сотрудников коммунального учреждения.

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Святая вода – в каждый уголок столицы

Кроме того, сотрудники Киевводоканала обеспечили развоз чистой воды для освящения по всем районам Киева. Прежде всего они тщательно подготовили под это несколько цистерн. В частности, их продезинфицировали водой с хлором и промыли чистой питьевой водой.

После этого в лабораториях взяли пробы из заполненных водовозок и провели анализ. Получив подтверждение, что вода безопасна, ее отправили на освящение.

Где можно набрать освященную воду

Водовозки киевляне смогут найти по следующим адресам:

возле храма Малой Теплой Софии, улица Владимирская, 24 (стояла с 8:00 до 10:00);

у храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, улица Стеценко, 14 (с 10:00 до 15:00);

в Гидропарке возле часовни Крещения Господня (с 13:00);

возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, улица Приречная, 5а (с 9:00).

В Киевводоканале освятили воду для горожан / Фото из фейсбука Киевводоканала

Тексты публикаций Киевводоканала:

В канун Крещения на Деснянской и Днепровской водопроводных станциях настоятель храмов Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого (Малая Теплая София) и Первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Петр Ландвитович совершил чин великого водосвятия.

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В канун Крещения работники Киевводоканала традиционно готовят автоцистерны, в которых будут развозить питьевую воду для освящения.

Каждая из водовозок проходит санитарную обработку: сначала ее дезинфицируют, заполняя водой с хлором, а затем промывают чистой питьевой водой. Затем представители лабораторий Киевводоканала отбирают пробы воды из водовозки и отправляют на анализ.

Получив вывод, что качество воды отвечает нормативным требованиям Государственных санитарных норм и правил, работники Киевводоканала отправляют автоцистерны на освящение.

Желающим набрать освященную воду на Крещение необходимо со своей тарой подойти к водовозкам, которые будут расположены по адресам: