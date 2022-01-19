Святковий молебень звершив настоятель храмів Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого (Мала Тепла Софія) та Першоверховних апостолів Петра і Павла протоієрей Петро Ландвитович. На кадрах видно, що освячувалася як вода у резервуарах для всього міста, так і в пляшках – для співробітників комунальної установи.

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Свята вода – в кожен куточок столиці

Крім того, співробітники Київводоканалу забезпечили розвезення чистої води для освячення по усіх районах Києва. Перш за все, вони ретельно підготували під це кілька цистерн. Зокрема, їх продезинфікували водою з хлором і промили чистою питною.

Після цього у лабораторіях взяли проби із заповнених водовозок і зробили аналіз. Отримавши підтвердження, що вода є безпечною, її відправили на освячення.

Де можна набрати освяченої води

Водовозки кияни зможуть знайти за такими адресами:

біля храму Малої Теплої Софії, вулиця Володимирська, 24 (стояла з 8:00 до 10:00);

біля храму святих Першоверховних апостолів Петра і Павла, вулиця Стеценка, 14 (з 10:00 до 15:00);

у Гідропарку біля каплиці Хрещення Господнього (з 13:00);

біля Храму Покрови пресвятої Богородиці, вулиця Прирічна, 5а (з 9:00).

У Київводоканалі освятили воду для містян / Фото з фейсбуку Київводоканалу

Тексти публікацій Київводоканалу:

У переддень Водохреща на Деснянській і Дніпровській водопровідних станціях настоятель храмів Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого (Мала Тепла Софія) та Першоверховних апостолів Петра і Павла протоієрей Петро Ландвитович здійснив чин великого водосвяття.

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Напередодні Водохреща працівники Київводоканалу традиційно готують автоцистерни, у яких розвозитимуть питну воду для освячення.

Кожна з водовозок проходить санітарну обробку: спочатку її дезінфікують, заповнюючи водою з хлором, а після промивають чистою питною водою. Після цього представники лабораторій Київводоканалу відбирають проби води з водовозки та відправляють на аналіз.

Отримавши висновок, що якість води відповідає нормативним вимогам Державних санітарних норм і правил, працівники Київводоканалу відправляють автоцистерни на освячення.

Охочим набрати освяченої води на Водохреща необхідно зі своєю тарою підійти до водовозок, які будуть розташовані за адресами: