Из-за обстрелов телебашни в Харькове временно не работают каналы

Российские оккупанты 6 марта обстреляли телебашню в Харькове. Пока телеканалы не работают.

Рашисты уничтожили технические помещения. Работники телебашни устанавливают, какой ущерб нанесли захватчики.

Взрыв был сверхмощный, – журналистка из Харькова об ударе по телевышке

Призываем жителей Харькова и области, у которых есть такая возможность, воспользоваться альтернативными каналами получения объективной информации,

– отметили в Госспецсвязи.

Кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами:

на спутнике. Украинские телеканалы раскодированы, а доступ к ним бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна;

Украинские телеканалы раскодированы, а доступ к ним бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна; на Youtube;

на платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv. Там украинское телевидение теперь тоже бесплатное;

YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv. Там украинское телевидение теперь тоже бесплатное; в приложении "Дия" ;

; можете слушать украинское радио по ссылке.

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