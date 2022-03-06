Из-за обстрелов телебашни в Харькове временно не работают каналы
6 марта 2022 , 20:17Читати новину українською
Источник:Госспецсвязи
Российские оккупанты 6 марта обстреляли телебашню в Харькове. Пока телеканалы не работают.
Рашисты уничтожили технические помещения. Работники телебашни устанавливают, какой ущерб нанесли захватчики.
Взрыв был сверхмощный, – журналистка из Харькова об ударе по телевышке
Призываем жителей Харькова и области, у которых есть такая возможность, воспользоваться альтернативными каналами получения объективной информации,
– отметили в Госспецсвязи.
Кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами:
- на спутнике. Украинские телеканалы раскодированы, а доступ к ним бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна;
- на Youtube;
- на платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv. Там украинское телевидение теперь тоже бесплатное;
- в приложении "Дия";
- можете слушать украинское радио по ссылке.
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