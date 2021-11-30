Известный итальянский бренд заказал рекламу у харьковского кота Степана

У хозяйки харьковского кота Степана заказал рекламу итальянский бренд Valentino. К тому же, американский телеканал MTV приобрел права на один из роликов с участием кота.

У Степана заказывают поздравления на день рождения. Звонили даже с российских государственных телеканалов. Об этом рассказала журналистка Мария Малевская, которая брала интервью у кота.

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Заказал рекламу Valentino

Журналистка рассказывает, что у кота Степана каждый день столько сообщений, что и не сосчитать. Среди них – и много предложений по сотрудничеству. Недавно у Степана заказал рекламу бренд Valentino.

Valentino – всемирно известный итальянский модный дом, специализирующийся на производстве мужской и женской одежды, нижнего белья, аксессуаров и парфюмерии.

Заказать рекламу у кота можно, но пригласить на встречу – точно невозможно. Его хозяйка все приглашения отклоняет, потому что Степан, по ее словам, уже не для путешествий. Известно, что женщина его нашла еще 13 лет назад.

Текст публикации Марии Малевской:

Нас уже показывали Discovery, американский MTV приобрел права на один из роликов, с "останкино" звонили. Бренд Valentino заказал рекламу. Заказывают поздравления с днями рождения. Количество сообщений в директе даже не считаю.

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По характеру он очаровательный на всю голову. Большую часть дня Степа просто спит.