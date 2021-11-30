У Степана замовляють привітання на день народження. Телефонували навіть з російських державних телеканалів. Про це розповіла журналістка Марія Малєвська, яка "брала інтерв'ю у кота".

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Замовив рекламу Valentino

Журналістка розповідає, що в кота Степана кожен день стільки повідомлень, що й не нарахувати. Серед них – і багато пропозицій щодо співпраці. Нещодавно у Степана замовив рекламу бренд Valentino.

Зверніть увагу! Valentino – всесвітньо відомий італійський Модний дім, що спеціалізується на виробництві чоловічого та жіночого одягу, спідньої білизни, аксесуарів та парфумерії.

Замовити рекламу в кота можна, але запросити на зустріч – точно неможливо. Його власниця всі запрошення відхиляє, бо Степан, за її словами, вже не для подорожей. Відомо, що жінка знайшла його ще 13 років тому.

Текст публікації Марії Малєвської:

Нас вже показували Discovery, американський MTV придбав права на один із роликів, з "останкіно" дзвонили. Бренд Valentino замовив рекламу. Замовляють привітання із днями народженнями. Кількість повідомлень у директі навіть не рахую.

За характером він чарівний на всю голову. Більшу частину дня Стьопа просто спить.