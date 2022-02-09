Экс-комбат "Слобожанщины" посвятил песню жене, умершей от COVID-19: чувственное видео

Добробат Андрей Янголенко написал песню в честь жены. Она заболела коронавирусом, но так и не смогла выздороветь.

Экс-командир добровольческого батальона "Слобожанщина" написал слова и музыку к песне. С подписчиками в соцсети 8 февраля он поделился видеороликом к песне.

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Песня для жены

Ветеран АТО Андрей Янголенко пишет песни для супруги Инны. С харьковчанкой он прожил в браке более 20 лет и вырастил двоих детей.

Мужчина сильно тоскует по жене, которая, к сожалению, не смогла побороть COVID-19. Ее не стало в октябре 2020 года.

Моя Иннуся золотая! Не надо мне без тебя и рая!,

– подчеркнул добробат.

Всю свою боль Андрей Янголенко передает в песнях для Инны. Он также снимает чувственные видео.

Смотрите видео: эмоциональная песня экс-командира "Слобожанщины" для жены

Супруги защитников

Известно, что Андрей и Инна Янголенко с 2014 года вместе защищали Украину. В частности, Инна несла службу на блокпостах в зоне проведения Антитеррористической операции, сопровождала грузы.

За охрану порядка в Мариуполе и Волновахе защитница получила награду от министра внутренних дел и оружие. Имела много наград от общественных организаций и Нацполиции.

Возможен террористический акт

Вместе ветераны пережили подрыв автомобиля в 2015 году. Жуткий случай произошел в Харькове на улице Познанской, 2. Одной из версий следствия был террористический акт.

Андрею и Инне Янголенко тогда чудом спасли жизни врачи. Однако жена комбата получила серьезные ранения грудной клетки металлическими обломками.

Подозрение в покушении на Авакова

В сентябре 2015 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали тогда еще руководителя батальона "Слобожанщина". Его заподозрили в подготовке покушения на убийство экс-главы МВД Арсена Авакова и ряда чиновников.

По факту организации умышленного убийства открыли уголовное производство и провели ряд обысков. Суд назначил для Янголенко залог 1,2 миллиона гривен, который за него внес Аваков.