Харьковская райгосадминистрация лишилась председателя. Юрия Раину освободили от должности.

Об этом стало известно из сообщения представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука. Соответствующее решение приняли на заседании 9 февраля в Верховной Раде Украины.

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Раина больше не председатель

По словам Тараса Мельничука, правительство приняло ряд кадровых решений 9 февраля. Назначили 5 должностных лиц, еще 3 человек уволили и 2 – назначили на временные руководящие должности.

Среди уволенных лиц оказался председатель Харьковской районной государственной администрации Юрий Иванович Раина. Лишился должности и председатель Чугуевской РГА Игорь Анатольевич Волков.

Экс-руководители райгосадминистраций пока не прокомментировали ситуацию. На сайте учреждений также ничего не написано о кадровых изменениях.

Что известно о Юрии Раине

67-летний председатель Харьковской РГА по образованию инженер-механик сельского хозяйства. Окончил Харьковский национальный технический университет имени Петра Василенко. Также получил образование менеджера-экономиста.

В разные периоды работал на руководящих должностях в Украинско-российском акционерном обществе "КОРС", Дублянськом спиртзаводе. Был председателем Коломакской РГА в Харьковской области на руководящей должности в Государственной налоговой администрации Харьковской области.



Юрия Раину уволили с должности председателя Харьковской РГА / Фото с сайта Краснокутской РГА

Он также возглавлял Харьковский завод шампанских вин. Имел опыт работы в отделе Харьковской ОГА. Награжден "Знаком Почета II степени", трудовым знаком отличия "Знак Почета" и орденом "За заслуги" III степени.

Председателем Харьковской РГА Юрий Раина стал в марте 2021 года.

Что известно об Игоре Волкове

Игорь Волков возглавил Чугуевскую райгосадминистрацию в апреле 2021 года. Его представила главой территориальных общин председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук.



Игорь Волков возглавил Чугуевскую РГА в апреле 2021 года / Фото Харьковской ОГА

Главной задачей чиновника должна была быть борьба с коронавирусом и развитие инфраструктуры в районе. В частности, он должен следить за выполнением проектов по ремонтам и строительству дорог в Харьковской области и тому подобное.

Текст публикации Тараса Мельничука в телеграмме:

"Правительство сегодня 09.02.2022

Кадровый блок

Согласовано назначение:

Горвата Георгия Андреевича заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;

Иванча Василия Васильевича заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;

Петеи Юдиты Оттовны заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;

Ковальской Виты Владимировны заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации;

Литвина Юрия Николаевича на должность директора государственного предприятия водных путей "Укрводшлях".

Уволено/согласовано увольнение:

Левчука Владимира Алексеевича с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;

Волкова Игоря Анатольевича с должности председателя Чугуевской районной государственной администрации Харьковской области;

Раины Юрия Ивановича с должности председателя Харьковской районной государственной администрации Харьковской области.

Временно возложено исполнение обязанностей/согласовано временное возложение исполнения обязанностей: