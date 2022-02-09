Юрия Раину уволили с должности председателя Харьковской РГА
Источник:телеграмм Тараса Мельничука
Харьковская райгосадминистрация лишилась председателя. Юрия Раину освободили от должности.
Об этом стало известно из сообщения представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука. Соответствующее решение приняли на заседании 9 февраля в Верховной Раде Украины.
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Раина больше не председатель
По словам Тараса Мельничука, правительство приняло ряд кадровых решений 9 февраля. Назначили 5 должностных лиц, еще 3 человек уволили и 2 – назначили на временные руководящие должности.
Среди уволенных лиц оказался председатель Харьковской районной государственной администрации Юрий Иванович Раина. Лишился должности и председатель Чугуевской РГА Игорь Анатольевич Волков.
Экс-руководители райгосадминистраций пока не прокомментировали ситуацию. На сайте учреждений также ничего не написано о кадровых изменениях.
Что известно о Юрии Раине
67-летний председатель Харьковской РГА по образованию инженер-механик сельского хозяйства. Окончил Харьковский национальный технический университет имени Петра Василенко. Также получил образование менеджера-экономиста.
В разные периоды работал на руководящих должностях в Украинско-российском акционерном обществе "КОРС", Дублянськом спиртзаводе. Был председателем Коломакской РГА в Харьковской области на руководящей должности в Государственной налоговой администрации Харьковской области.
Юрия Раину уволили с должности председателя Харьковской РГА / Фото с сайта Краснокутской РГА
Он также возглавлял Харьковский завод шампанских вин. Имел опыт работы в отделе Харьковской ОГА. Награжден "Знаком Почета II степени", трудовым знаком отличия "Знак Почета" и орденом "За заслуги" III степени.
Председателем Харьковской РГА Юрий Раина стал в марте 2021 года.
Что известно об Игоре Волкове
Игорь Волков возглавил Чугуевскую райгосадминистрацию в апреле 2021 года. Его представила главой территориальных общин председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук.
Игорь Волков возглавил Чугуевскую РГА в апреле 2021 года / Фото Харьковской ОГА
Главной задачей чиновника должна была быть борьба с коронавирусом и развитие инфраструктуры в районе. В частности, он должен следить за выполнением проектов по ремонтам и строительству дорог в Харьковской области и тому подобное.
Текст публикации Тараса Мельничука в телеграмме:
"Правительство сегодня 09.02.2022
Кадровый блок
Согласовано назначение:
- Горвата Георгия Андреевича заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;
- Иванча Василия Васильевича заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;
- Петеи Юдиты Оттовны заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;
- Ковальской Виты Владимировны заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации;
- Литвина Юрия Николаевича на должность директора государственного предприятия водных путей "Укрводшлях".
Уволено/согласовано увольнение:
- Левчука Владимира Алексеевича с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;
- Волкова Игоря Анатольевича с должности председателя Чугуевской районной государственной администрации Харьковской области;
- Раины Юрия Ивановича с должности председателя Харьковской районной государственной администрации Харьковской области.
Временно возложено исполнение обязанностей/согласовано временное возложение исполнения обязанностей:
- государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины на Лещука Юрия Витальевича;
- председателя правления частного акционерного общества "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" на Слепенького Владимира Владимировича."