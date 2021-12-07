С Каменских в кабаре: миллиардер Ярославский громко отпраздновал день рождения

Известный харьковский бизнесмен Александр Ярославский недавно отпраздновал свой 62-й день рождения. Празднование проходило в стиле кабаре в его отеле Kharkiv Palace.

5 декабря на празднике с названием Alex Cabaret было много родных и друзей миллиардера. А развлекала всех гостей исполнительница Настя Каменских.

Ранее Андрей Богдан отпраздновал 45-летие и показал свое детское фото



Настя Каменских на празднике бизнесмена / Фото Kharkiv today

Кто пришел на вечеринку

Конечно, с мужчиной в этот день праздновала его семья – жена Марина, а также дочери Екатерина и Виктория. Фото и видео с зажигательной вечеринки публиковали гости именинника в инстаграме. На них было заметно немало интересных деталей.



Ярославский с женой и дочерью / Фото Kharkiv today

Ведущими вечера были Андрей Доманский и Катя Осадчая. Развлекали гостей балет Fredoom, а также другие исполнители – Владимир Карафетов, Миша Крупин.



Торт на празднике Александра Ярославского / Фото Kharkiv today

Среди гостей на празднике тоже можно было встретить немало известных персон. В частности, экс-форварда "Металлиста" Марко Девича и мэра Харькова Игоря Терехова. А угощали всех 3-ярусным тортом, который украсили Красной ветряной мельницей.

Другой день рождения мужчины

В 2019 году на юбилей Ярославского тоже приехало немало известных лиц. Тогда там заметили украинских олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Также присутствовал тогдашний тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко и бывший игрок "Металлиста" Папа Гуйе. А "зажигали" ту вечеринку Владимир Карафетов, Светлана Лобода, Макс Барских, Maruv и балет Freedom.

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