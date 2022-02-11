Зеленский просил не стесняться: на Конгрессе в Харькове Терехов говорил на украинском 28 секунд

Мэр Харькова Игорь Терехов выступил с речью на Конгрессе местных властей 11 февраля. Он говорил на ломаном украинском аж 28 секунд.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на трансляцию мероприятия. После этого мэр перешел на русский. Впрочем, президент Владимир Зеленский попросил его не стесняться.

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В начале своей речи Терехов поблагодарил, что для проведения Конгресса выбрали именно город Харьков. Хоть и часто появлялся русский акцент, мэр действительно пытался читать на государственном языке.

Хочу вас заверить, Харьков всегда был, есть и будет форпостом нашей страны в вопросах развития, сохранения и защиты Украинской государственности,

– сказал глава города.

После этого он сразу по-русски известил, что перейдет на другой язык. Однако добавил, что ему "так удобнее".

Мэр Харькова заговорил на украинском языке: смотрите видео

Что ответил Зеленский

Глава государства упомянул об украиноязычной мощи мэра города. Он это сделал уже подытоживая заседание, когда и президент перешел на иностранный язык.

Мы неслучайно сегодня собрались в вашем прекрасном городе — в городе Харьков. И вы, господин Терехов, не стесняйтесь! Вы так стеснялись перейти на русский язык. Мы не боимся этого. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински и очень проукраински,

– сказал президент.

Также он добавил, что сомнений в украинских настроениях города нет уже давно. Ведь в 2014 году никто не сдал Харьков оккупантам.

Какие отношения мэра с государственным языком

Полную трансляцию президиума Конгресса местных и региональных властей можно посмотреть по этой ссылке

Игорь Терехова практически никогда не выступает на украинском языке. Он это не делал в должности временного главы города, ни после начала мэрства. Однако после победы на выборах политик говорил, что уже начал учить украинский язык. Это было еще 31 октября.

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