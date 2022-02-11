Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на трансляцию мероприятия. После этого мэр перешел на русский. Впрочем, президент Владимир Зеленский попросил его не стесняться.
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В начале своей речи Терехов поблагодарил, что для проведения Конгресса выбрали именно город Харьков. Хоть и часто появлялся русский акцент, мэр действительно пытался читать на государственном языке.
Хочу вас заверить, Харьков всегда был, есть и будет форпостом нашей страны в вопросах развития, сохранения и защиты Украинской государственности,
– сказал глава города.
После этого он сразу по-русски известил, что перейдет на другой язык. Однако добавил, что ему "так удобнее".
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Что ответил Зеленский
Глава государства упомянул об украиноязычной мощи мэра города. Он это сделал уже подытоживая заседание, когда и президент перешел на иностранный язык.
Мы неслучайно сегодня собрались в вашем прекрасном городе — в городе Харьков. И вы, господин Терехов, не стесняйтесь! Вы так стеснялись перейти на русский язык. Мы не боимся этого. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински и очень проукраински,
– сказал президент.
Также он добавил, что сомнений в украинских настроениях города нет уже давно. Ведь в 2014 году никто не сдал Харьков оккупантам.
Какие отношения мэра с государственным языком
Игорь Терехова практически никогда не выступает на украинском языке. Он это не делал в должности временного главы города, ни после начала мэрства. Однако после победы на выборах политик говорил, что уже начал учить украинский язык. Это было еще 31 октября.
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