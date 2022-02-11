Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на трансляцию мероприятия. После этого мэр перешел на русский. Впрочем, президент Владимир Зеленский попросил его не стесняться.

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В начале своей речи Терехов поблагодарил, что для проведения Конгресса выбрали именно город Харьков. Хоть и часто появлялся русский акцент, мэр действительно пытался читать на государственном языке.

Хочу вас заверить, Харьков всегда был, есть и будет форпостом нашей страны в вопросах развития, сохранения и защиты Украинской государственности,

– сказал глава города.

После этого он сразу по-русски известил, что перейдет на другой язык. Однако добавил, что ему "так удобнее".

Мэр Харькова заговорил на украинском языке: смотрите видео

Что ответил Зеленский

Глава государства упомянул об украиноязычной мощи мэра города. Он это сделал уже подытоживая заседание, когда и президент перешел на иностранный язык.

Мы неслучайно сегодня собрались в вашем прекрасном городе — в городе Харьков. И вы, господин Терехов, не стесняйтесь! Вы так стеснялись перейти на русский язык. Мы не боимся этого. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински и очень проукраински,

– сказал президент.

Также он добавил, что сомнений в украинских настроениях города нет уже давно. Ведь в 2014 году никто не сдал Харьков оккупантам.

Обратите внимание! Полную трансляцию президиума Конгресса местных и региональных властей можно посмотреть по этой ссылке.

Какие отношения мэра с государственным языком

Игорь Терехова практически никогда не выступает на украинском языке. Он это не делал в должности временного главы города, ни после начала мэрства. Однако после победы на выборах политик говорил, что уже начал учить украинский язык. Это было еще 31 октября.

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