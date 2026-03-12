Спали на балконе несколько лет: в Харькове спасли более 900 летучих мышей

В одной из квартир Харькова под обшивкой балкона зимовали около 900 летучих мышей. Это оказались редкие рыжие вечерницы, животных уже забрали на реабилитацию.

Рукокрылые в течение нескольких лет подряд зимовали в одном месте. Об этом сообщил "Украинский центр реабилитации рукокрылых".

Как 900 летучих мышей спасли в Харькове?

Животные зимовали на балконе женщины. Она слышала и знала о них, но не обращала внимания. Только после того, как рукокрылые начали вылезать наружу, она сразу сообщила в УЦРР.

Во время операции по спасению специалисты все время контролировали процесс демонтажа балкона, чтобы ни одно животное не пострадало. Впоследствии всех летучих мышей перевезли на реабилитацию.

Под обшивкой скрывалась большая колония рыжих вечерниц, поэтому нам необходимо было как можно скорее их спасти. А потом начались дни нон-стоп работы с рукокрылыми,

– заявили специалисты.

В течение трех дней спасатели ухаживали за истощенными животными, предоставляли им воду и первую помощь. Спасено было более 900 рыжих вечерниц.

Большинство вечерниц были в удовлетворительном состоянии, их откармливают и готовят к окончанию зимовки, а благодаря ответственности владелицы квартиры удалось сохранить жизнь многим краснокнижным животным.

