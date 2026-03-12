Рукокрилі протягом декількох років поспіль зимували в одному місці. Про це повідомив "Український центр реабілітації рукокрилих".

Як 900 кажанів врятували у Харкові?

Тварини зимували на балконі жінки. Вона чула й знала про них, але не зважала. Лише після того, як рукокрилі почали вилазити назовні, вона одразу повідомила в УЦРР.

Під час операції з порятунку фахівці весь час контролювали процес демонтажу балкону, щоб жодна тварина не постраждала. Згодом усіх кажанів перевезли на реабілітацію.

Під обшивкою ховалася велика колонія рудих вечірниць, тож нам необхідно було якомога швидше їх врятувати. А потім почались дні нон-стоп роботи із рукокрилими,

– заявили фахівці.

Протягом трьох днів рятувальники доглядали за виснаженими тваринами, надавали їм воду та першу допомогу. Врятовано було понад 900 рудих вечірниць.

Більшість вечірниць були в задовільному стані, їх відгодовують і готують до закінчення зимівлі, а завдяки відповідальності власниці квартири вдалося зберегти життя багатьом червонокнижним тваринам.

Цікаві факти про кажанів та що робити, якщо знайшли тварин в оселі