Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що школи спеціально роблять яскравими, щоб у дітей не було відчуття ніби вони знаходяться в бункері.

Як працює підземна школа в Балаклії?

У деокупованій Балаклії підземна школа почала працювати тиждень тому. Діти спускаються на 7 метрів під землю в спеціальне приміщення, щоб могти навчатися в умовах постійних обстрілів. Деякі школярі вперше в житті взяли в руки олівці та малювали по електронних дошках.

Наразі в закладі навчається близько 300 дітей, і може вміститися ще стільки ж. Розміри класів різні – від 25 дітей до 5 – 7 осіб, бо багато навчаються дистанційно за кордоном або в інших містах України.

Для деокупованої громади це дуже важлива подія. Тому що діти та батьки пережили величезний стрес. Багато людей повернулися в громаду, тому важливо налагодити освітній процес,

– пояснила директорка підземного навчального закладу Алла Нікуліна.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов назвав підвезення дітей до підземних шкіл основним викликом, оскільки шкільний автобус, навіть без жодних позначок, може стати мішенню для противника.

Чому у Чугуєві масово відкривають підземні школи?

У Чугуєві минулого тижня відкрили 2 підземні навчальні заклади та вже охопили 80% діток, які живуть в місті. У планах – відкриття третьої школи в місті та ще однієї в Чугуївській громаді.

Основна причина переходу на підземні навчальні заклади та, що Чугуїв обстрілюють "Шахедами" не менше, ніж Харків.

Нещодавно в нас був приліт в одному із мікрорайонів, і уявіть, одна дитина, яка займалася дистанційно, прийшла до школи, і саме в цей момент прилетів снаряд, і впав прямо на її стіл вдома. Її врятувало лише те, що вона була тут в школі,

– розповіла міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Директорка підземної школи Тетяна Гришанова розповіла, що під час недавньої атаки поблизу школи вони практично нічого не відчули – зникло світло, але автоматично увімкнулося аварійне освітлення. Хоча в самій школі безпечно, персонал і діти переживають за своїх рідних, які перебувають на горі.

Як школярі з Харківщини адаптуються до навчання під землею?

Загалом за 2026 рік у Харківській збудували 17 підземних шкіл, більшість із них вже працюють. Водночас є плани на будівництво майже такої ж кількість, щоб охопити до 1 вересня 90 тисяч дітей, які є зараз в Харківській області. Вартість підземної школи в Балаклії становить 133 мільйони гривень, у Чугуєві одна коштувала 220 мільйонів гривень, а інша – 180.

До будівництва залучають психологів та дитячих художників, щоб школи були яскраво оформлені. Це допомагає дітям не зосереджуватися на небезпеці під час перебування під землею, а замість того розслаблятися, розвантажуватися емоційно та якісно навчатися.

Наразі в навчальних закладах ще завершують налаштування процесів, зокрема працюють над забезпеченням харчування.

Харківська область все частіше переходить на підземне навчання, бо багато шкіл просто знищені. Наприклад, у Чугуєві наземна школа, яка була на завершальному етапі будівництва, прицільно розстріляли з дронів. Тому підземні школи – єдиний реальний спосіб організувати навчання для великої кількості дітей.

