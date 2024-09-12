Через те, що в Україні розпочався сезон міграції кажанів, експерти радять не дивуватися випадковим "гостям" у своєму будинку. Відомо, що усі види українських кажанів належать до Червоної книги та є рідкісними, тому їхнє збереження є захистом для української природи.

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Фахівці Київського зоопарку розповіли, що робити, якщо вдома знайшли кажана.

Що робити, якщо в будинок залетів кажан?

У випадку, якщо кажани потрапили до вашої оселі, фахівці радять зберігати спокій та уникати будь-яких дій, які можуть завдати шкоди тваринам. Замість того, щоб намагатися замахнутися на істот в польоті, рекомендується:

вимкнути світло,

повністю відкрити вікна,

обережно спрямувати кажанів до виходу, використовуючи тканину.

Такий підхід забезпечує як безпеку кажанів, так і спокій власників будинків.

Якщо не вдається, дочекайтесь поки тварини заспокояться та зупинять політ. Вдягніть цупкі будівельні рукавиці або візьміть ганчірку із цупкої тканини та обережно зберіть кажанів до картонної коробки. Не використовуйте як субстрат флісові ганчірки чи інші матеріали, в яких кажан може заплутатись кігтями. Випустіть тварин з коробки на вулиці з настанням темряви,

– радять фахівці.

Проте, якщо ви боїтеся зашкодити тваринам, закликають звертатися до спеціалізованих рятувальних організацій. Український центр реабілітації рукокрилих та Київська команда порятунку тварин готові надати допомогу в таких ситуаціях.



Що робити, якщо до оселі залетів кажан / Фото КиївЗоо

Водночас найкращим застережним засобом називають встановлення протимоскітних сіток на вікна, та зачинені вікна і двері у приміщеннях, що не використовуються.