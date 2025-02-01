Пояснення

Така поведінка кажанів, як припускають учені, може бути наслідком еволюційного шляху, який кажани пройшли, щоб здобути здатність до польоту. Тара Хохофф, координаторка Програми збереження кажанів Іллінойсу, яка досліджує цих тварин уже багато років, каже, що коли вони еволюціонували від наземних ссавців до літаючих, то спочатку, ймовірно, лише могли планерувати, як деякі сучасні білки, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Предки сучасних кажанів могли забиратися на високі дерева й зістрибувати з них, щоб ковзати повітрям між стовбурами, ймовірно, розвинувши сильні кінцівки для таких підйомів. Ці сильні руки з часом перетворилися на крила.

Однак, оскільки кажани не мають порожнистих кісток, як птахи, вони не мають такої великої підйомної сили для початку польоту. Тому вони, ймовірно, й висять догори лапами, щоб злетіти. Кажани, які знаходяться на землі, все ще можуть злітати з положення стоячи. Але це для них набагато складніше, ніж розпочати політ з висячого положення.

Більшості людей було б складно висіти на карнизі, гілках або будь-якій іншій поверхні ногами. Однак кажани можуть висіти вниз головою набагато легше, ніж люди, завдяки тому, як еволюціонували їхні м'язи, сухожилля та кігті.

Коли кажан знаходить місце для ночівлі, він скорочує м'язи, прикріплені до кігтів, що відкриває їх. Коли кігті торкаються поверхні сідала, кажан розслаблює своє тіло. Це дозволяє вазі його тіла натягувати сухожилля, з'єднані з кігтями,

– розповідає Деніел Павук, зоолог і завідувач кафедри біології Державного університету Боулінг-Грін в Огайо.

У результаті кігті чіпляються за поверхню, суглоби кігтів змикаються, а вага тіла кажана утримує кігті зімкнутими. Іншими словами, кажани витрачають мінімум енергії, щоб висіти догори ногами. Їхні тіла розслаблені, а гравітація виконує роботу за них.

На відміну від людей, кажани можуть висіти вниз головою протягом тривалого часу. У той час як у людини в перевернутому положенні кров накопичується в голові, що з часом може призвести до проблем зі здоров'ям, компактний розмір кажана дозволяє його серцю легко перекачувати кров по всьому тілу.

Після того, як висіння вниз головою стало улюбленим методом відпочинку кажанів, цей новий спосіб життя потягнув за собою еволюцію кількох інших рис. Наприклад, змінилися кістки ніг. Зараз вони не здатні витримувати їхню вагу протягом тривалого часу, якщо тварина стоїть. Але висячи вниз головою, кажанам не доводиться переносити свою вагу на слабкі ноги.

За словами Павука, висіння догори ногами також захищає кажанів від деяких потенційних хижаків. Висіння у важкодоступних місцях, таких як стеля печери, може допомогти їм уникнути ворогів, таких як сови, яструби та змії.

Не всі кажани однакові

Втім, деякі кажани не сплять виключно догори ногами. Наприклад, дискокрилі кажани Центральної та Південної Америки мають спеціальні присоски на великих пальцях, якими вони чіпляються за нижню сторону листя, причому роблять це під різними кутами, навіть горизонтально.