Было 3 волны ударов: детали и последствия массированного обстрела Харькова

Харьков с ночи 16 марта пережил три волны атак врага. Под ударами находились сразу несколько районов города.

Подробности массированного обстрела города рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, объяснив, куда именно пытались попасть россияне. Напомним, что 15 марта оккупанты на Харьковщине ударили FPV-дроном по "скорой", в результате атаки погибли двое медиков.

Зачем россияне осуществляют двойные удары в одно место?

Первая атака на Харьков состоялась ночью, около 3:00. Под ударом находились Киевский район. И через 5 – 7 минут после первого удара прозвучал второй. Так же во время утренней атаки после первого удара в 9:00 за 7 – 10 минут произошел следующий.

Понятно, для чего враг делает повторные атаки – чтобы наши экстренные службы, правоохранители, спасатели, волонтеры добрались до места попадания и попали под следующий удар. К счастью, этот раз обошлось без серьезно пострадавших людей. По крайней мере во время двух волн атак – ночной и утренней,

– отметила корреспондентка.

Утром россияне выпустили два беспилотника по Шевченковскому району, в результате попадания есть повреждения дорожного полотна. Также потерпела разрушения жилая новостройка, в которой разбито примерно 70 окон. На месте уже восстанавливают энергетику.

Пострадал один человек – испытал острую реакцию на стресс. Второй удар был осуществлен прицельно по дороге, где в это время проезжали автомобили, общественный транспорт. К счастью, чудом никто серьезно не пострадал,

– пояснил директор Департамента ЧС Харьковского горсовета Богдан Гладких.

Вскоре после второй волны атаки произошла третья. Несколько беспилотников кружили над городом в Немышлянском районе. Именно там был нанесен удар по гражданскому предприятию. По предварительной информации, пострадали три человека. Также под ударами были складские помещения предприятия, забор.

Как сообщил городской голова, во время трех волн были попытки россиян ударить по объектам энергетики, критической инфраструктуры.

К слову. В Харькове 15 марта сообщалось об увеличении интервалов между курсированием поездов в метрополитене. Это происходит из-за дефицита электроэнергии в городе.

Россия продолжает пытаться наносить удары по энергетической инфраструктуре, что приводит к очередным повреждениям. В то же время энергетики прилагают все усилия, чтобы максимально быстро восстановить энергетические объекты.

