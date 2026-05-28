Обещал "инвалидность" и отсрочку за 10 тысяч долларов: разоблачен экс-полицейский с Харьковской области

Правоохранители разоблачили 35-летнего жителя Лозовой, бывшего сотрудника полиции, которого подозревают в организации схемы по оформлению фиктивной инвалидности для уклонения от военной службы. За свои "услуги" мужчина требовал 10 тысяч долларов США.

Об этом пишет Харьковская областная прокуратура.

Как разоблачили экс-полицейского с Харьковщины на вымогательстве денег?

Как установили следователи, в конце февраля 2026 года экс-правоохранитель предложил военнообязанному помощь с получением отсрочки от мобилизации. За деньги он обещал повлиять на врачей медицинских учреждений, чтобы обеспечить успешное прохождение обследования, а также организовать изготовление необходимых документов и выписок о стационарном лечении.

Кроме этого, мужчина уверял, что имеет влияние на должностных лиц ЭКОПФЛ (Экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица) для установления III группы инвалидности, а также на работников ТЦК и СП и профильную комиссию для оформления отсрочки от мобилизации.

По информации правоохранителей, во время личных встреч подозреваемый получил от "клиента" 340 тысяч гривен и еще 64 тысячи гривен. Впоследствии мужчина перевел на банковскую карточку еще 23 тысячи гривен.

После получения средств организатор схемы прислал по почте врачебное заключение об установлении III группы инвалидности якобы из-за болезни.

24 мая правоохранители задержали экс-полицейского в Харькове после получения последней части денег в размере 23 тысяч гривен. Во время обыска по месту жительства у него изъяли 6 800 долларов США, а также фейковое удостоверение сотрудника СБУ.

Экс-полицейского из Лозовой разоблачили на схеме с мобилизацией / Фото Харьковской областной прокуратуры

Мужчине сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решений должностными лицами, соединенного с вымогательством взятки.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас правоохранители проверяют подлинность врачебного заключения и устанавливают возможную причастность других лиц к схеме.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция задержали 10 организаторов сделок в 5 областях Украины. Эти граждане за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации или выехать за границу.

За схему подорванные брали от 6 до 25 тысяч долларов. Взамен военнообязанным предлагали поддельные документы для избежания мобилизации или организацию незаконного выезда из Украины вне пунктов пропуска.