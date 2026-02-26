В Харькове военных ТЦК подозревают в избиении пенсионера: что говорят в военкомате

В Харькове полиция расследует возможное избиение 54-летнего пенсионера, подозреваемыми в котором стали военные ТЦК. Инцидент произошел вечером 23 февраля на остановке общественного транспорта, где пострадавший получил повреждения.

У Харьковском ОТЦК заявили, что проводят внутреннюю проверку и готовы содействовать следствию.

Что говорят в ТЦК об избиении пенсионера?

В ТЦК Харькова подтвердили, что получили информацию об инциденте и проводят служебную проверку. В заявлении военкомата отметили, что готовы полностью способствовать следственным органам в выяснении обстоятельств происшествия и установлении ответственных лиц.

В ведомстве отметили, что военнослужащие проходят службу в рамках закона, и любые нарушения должны быть объективно выяснены.

В то же время в ведомстве рассказали свою версию событий.

Гражданский гражданин, у которого попросили предоставить военно-учетные документы начал неадекватно себя вести, проявлял агрессию и пытался совершить нападение на военнослужащих группы оповещения. Военнослужащие пытались сначала избежать конфликта, но за нарушение требований действующего законодательства гражданин был доставлен в РТЦК и СП,

– говорится в сообщении.

По словам пресс-службы военкомата, в помещении ТЦК агрессивное поведение мужчины усилилось. Гражданин ударил военнослужащего. Во время этой схватки работник ТЦК и гражданин получили телесные повреждения.

На место происшествия дежурной службой была вызвана скорая помощь.

Полиция Харьковской области начала проводить досудебное расследование. В частности, следователи внесли сведения по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Что рассказал пенсионер об избиении?