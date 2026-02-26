В Харькове военных ТЦК подозревают в избиении пенсионера: что говорят в военкомате
- В Харькове полиция расследует возможное избиение пенсионера, подозреваемыми в котором являются военные ТЦК, а инцидент произошел 23 февраля.
- Военкомат проводит внутреннюю проверку и заявляет о готовности содействовать следствию.
В Харькове полиция расследует возможное избиение 54-летнего пенсионера, подозреваемыми в котором стали военные ТЦК. Инцидент произошел вечером 23 февраля на остановке общественного транспорта, где пострадавший получил повреждения.
У Харьковском ОТЦК заявили, что проводят внутреннюю проверку и готовы содействовать следствию.
Смотрите также Подозревают в избиении до смерти: в Днепре избрали меры пресечения военным ТЦК
Что говорят в ТЦК об избиении пенсионера?
В ТЦК Харькова подтвердили, что получили информацию об инциденте и проводят служебную проверку. В заявлении военкомата отметили, что готовы полностью способствовать следственным органам в выяснении обстоятельств происшествия и установлении ответственных лиц.
В ведомстве отметили, что военнослужащие проходят службу в рамках закона, и любые нарушения должны быть объективно выяснены.
В то же время в ведомстве рассказали свою версию событий.
Гражданский гражданин, у которого попросили предоставить военно-учетные документы начал неадекватно себя вести, проявлял агрессию и пытался совершить нападение на военнослужащих группы оповещения. Военнослужащие пытались сначала избежать конфликта, но за нарушение требований действующего законодательства гражданин был доставлен в РТЦК и СП,
– говорится в сообщении.
По словам пресс-службы военкомата, в помещении ТЦК агрессивное поведение мужчины усилилось. Гражданин ударил военнослужащего. Во время этой схватки работник ТЦК и гражданин получили телесные повреждения.
На место происшествия дежурной службой была вызвана скорая помощь.
Полиция Харьковской области начала проводить досудебное расследование. В частности, следователи внесли сведения по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Что рассказал пенсионер об избиении?
23 февраля в полицию Харькова поступило заявление о возможном избиении 54-летнего мужчины. По словам заявителя, его отца остановили на одной из улиц города военнослужащие, после чего доставили в ТЦК, где, вероятно, избили.
Пострадавшим оказался Вадим Рудюк – переселенец из Константиновки, Донецкой области. Проработал 30 лет в ГСЧС, также был участником боевых действий. Сейчас он снят с учета по инвалидности – коксартроз тазобедренного сустава.
По словам мужчины, несколько человек применяли к нему силу, связывали руки и ноги и "тащили как свинью на первый этаж". Бросили в проходе и периодически "подбивали". Он несколько раз терял сознание от боли.