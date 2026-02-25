Мужчина дал комментарий Суспильне. В полиции заявили, что дело расследуют по статье о нанесении легких телесных повреждений.

Что рассказал пострадавший об избиении?

В полицию Харькова поступило заявление об избиении 54-летнего мужчины. Заявитель утверждает, что его отца остановили военнослужащие, после чего отвезли в ТЦК, где сильно избили его.

Пострадавшим оказался Вадим Рудюк – переселенец из Константиновки, Донецкой области. Проработал 30 лет в ГСЧС, также был участником боевых действий. Сейчас он снят с учета по инвалидности – коксартроз тазобедренного сустава.

По словам пострадавшего, его остановили мужчины в военной форме, требовали документы, однако тот не имел их при себе. После этого они начали его бить и силой посадили в микроавтобус.

Один схватил меня за шею, челюсть вывернул, позвонок первый на шее вывернул. Второй нанес два-три удара. Я говорю: "Стоп. Сейчас разберемся. У меня нет с собой документов. Давайте полицию". Они говорят: "Сейчас мы тебе сделаем полицию". И в автобус,

– говорит Рудюк.

Руки Вадима Рудюка после побоев / Фото, предоставлено Вадимом Рудюком изданию Суспильне

Вадима Рудюка привезли в ТЦК, где, по его словам, несколько человек применяли к нему силу, связывали руки и ноги и "тащили как свинью на первый этаж". Бросили в проходе и периодически "подбивали".

Я отключился. Потом открыл глаза – нет никого. Посадили того, кто следил за мной. Он говорит: "Брат, приводи себя в порядок. Вставай". А я говорю: "Я не могу встать". Где-то полчаса еще лежал. Пришел человек в штатском. Спросил фамилию. А я уже едва говорил. Говорит: "Собирайтесь, сейчас человек тебя выведет". Я еще минут 30 лежал, а он в нарды играл. Я не мог встать, тошнило, все в крови,

– заявляет пострадавший.

Мужчина также поделился своими ощущениями.

У меня было ощущение, что меня в мусор выбросить – и все. Я думал, что они убьют меня,

– рассказал Рудюк.

Позже, после долгих мольбей, мужчине вызвали скорую. Врачи диагностировали сотрясение мозга, многочисленные ушибы и травму шейного отдела позвоночника. Медицинское заключение должны предоставить после завершения лечения.

Пресс-секретарь Харьковского областного ТЦК Елена Родина сообщила Общественному, что руководство областного центра начало служебную проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Избиение мужчины в Харькове / Фото, предоставлено Вадимом Рудюком изданию Суспильне

Что известно о похожих случаях нападения ТЦК?