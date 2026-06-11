Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Что происходило в Ужгороде?

Инцидент произошел в четверг, 11 июня, около 16:40: правоохранители получили сообщение о том, что в одном из микрорайонов Ужгорода мужчина угрожает жене пистолетом.

Заявительница также сказала, что слышала звуки выстрелов.

По прибытии полицейских нарядов на место происшествия выяснилось, что мужчина забаррикадировался в доме,, где вместе с ним находились его жена и 5-летний ребенок. По словам правоохранителей, на контакт с полицейскими он не выходил.

Спецназовцы КОРД провели спецоперацию и задержали злоумышленника. Ребенку и женщине обеспечили безопасный выход из дома,

– сообщили в полиции.

Отмечается, что в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В пресс-службе полиции добавили, что другие детали инцидента будут обнародованы позже – сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Спецназовцы КОРД провели спецоперацию / Фото: Нацполиция

Криминал и другие чрезвычайные события в Украине: кратко

11 июня в Заводском районе Запорожья произошло вооруженное нападение на сотрудников полиции – мужчина применил слезоточивый газ и нанес ножевые ранения трем правоохранителям. Для предотвращения смертельной опасности один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие, в результате чего нападавший погиб.

Трое полицейских были госпитализированы с ножевыми ранениями. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь также проводится комплекс первоочередных следственных действий.

Ранее, 7 июня, инцидент также произошел во Львове: там мужчина напал на контролеров возле остановки общественного транспорта. Все произошло после того, как контролерши обнаружили, что одна из пассажирок не имеет билета и отказывается платить штраф.

В ситуацию внезапно вмешался мужчина: он ударил одну сотрудницу по голове, а другую – дергал за форму. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном нанесении легких телесных повреждений.