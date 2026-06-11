Про це повідомляє Національна поліція України.

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Що відбувалося в Ужгороді?

Інцидент стався в четвер, 11 червня, близько 16:40: правоохоронці отримали повідомлення про те, що в одному з мікрорайонів Ужгорода чоловік погрожує дружині пістолетом.

Заявниця також сказала, що чула звуки пострілів.

Після прибуття нарядів поліції на місце події виявилося, що чоловік забарикадувався у будинку, де разом із ним перебувала його дружина та 5-річна дитина. За словами правоохоронців, на контакт із поліцейськими він не виходив.

Спецпризначенці КОРД провели спецоперацію та затримали зловмисника. Дитині та жінці забезпечили безпечний вихід з будинку,

– повідомили в поліції.

Зазначається, що наразі їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

В пресслужбі поліції додали, що інші деталі інциденту оприлюднять згодом – зараз тривають першочергові слідчі дії.

Спецпризначенці КОРД провели спецоперацію / Фото: Нацполіція

Кримінал та інші надзвичайні події в Україні: коротко

11 червня в Заводському районі Запоріжжя стався озброєний напад на працівників поліції – чоловік застосував сльозогінний газ та завдав ножових поранень трьом правоохоронцям. Для відвернення смертельної небезпеки один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю, внаслідок чого нападник загинув.

Трьох поліцейських госпіталізували із ножовими пораненнями. Зараз медики надають їм усю необхідну допомогу, також проводиться комплекс першочергових слідчих дій.

Раніше, 7 червня, інцидент також стався у Львові: там чоловік напав на контролерок поблизу зупинки громадського транспорту. Все сталося після того, як контролерки виявили, що одна з пасажирок не має квитка та відмовляється заплатити штраф.

У ситуацію раптово втрутився чоловік: він ударив одну працівницю по голові, а іншу – шарпав за форму. Поліція відкрила відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.