Інцидент трапився на перехресті вулиць Стрийська та Наукова. Про нього розповіли в ЛКП "Львівавтодор".

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Що відомо про напад на працівниць "Львівавтодору"?

Як повідомляється, контролерки перевіряли оплату проїзду в автобусі №14. Вони виявили, що одна з пасажирок не має квитка. Жінка відмовилася заплатити штраф. Тому працівниці "Львівавтодору" викликали правоохоронців та разом із порушницею вийшли на зупинці.

Поки вони очікували на прибуття поліції, один із пасажирів автобуса, який до цього не втручався, раптово підійшов до контролерок зі спини. Він ударив одну працівницю по голові, а іншу – шарпав за форму. Після цього чоловік почав лаятися, погрожувати фізичною розправою, а потім втік з місця події.

Постраждала звернулася до лікарів – у неї виявили садна та забій потилиці.

Поліція відкрила відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Напад на контролерок: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині чоловік побив 67-річного лікаря швидкої допомоги, який приїхав на виклик до його дружини. Між ними виникла сварка, що переросла у бійку. Інцидент стався у селі Малі Сорочинці Миргородського району. На місце викликали поліцію. Правоохоронці розслідують справу як нанесення тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.