Про інцидент повідомила поліція Полтавської області.

Чоловік напав на медиків у Полтавській області: що відомо

У неділю, 24 травня, житель села Малі Сорочинці (Миргородський район) викликав швидку для своєї дружини. Коли бригада екстреної медичної допомоги прибула за місцем виклику, між чоловіком та лікарем швидкої виник конфлікт, унаслідок якого постраждав медик. Житель Полтавщини побив 67-річного працівника медичної служби.

Бригада швидкої допомоги викликала на місце події поліцейських. Наразі поліція Миргородського району кваліфікує інцидент як нанесення тілесних ушкоджень середнього ступеня. Правоохоронці розглядають питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Які ще випадки нападу на медиків траплялися в Україні останнім часом?

Наразі українські медики найчастіше страждають від атак росіян під час виїздів на виклики в прифронтових громадах. Зокрема, у березні двоє медиків загинули на Харківщині. Тоді авто лікарів атакував ворожий FPV-дрон. Вижити вдалося лише одному медику з бригади швидкої.

У липні 2025 року ветеран напав на лікаря через відмову надати колишньому військовому групу інвалідності.