На трагедію вже відреагували у Київському метрополітені.

Дивіться також У Шептицькому на вулиці знайшли мертвим 11-річного хлопчика

Деталі смерті біля однієї зі станцій метро

Про інцидент розповіла інструкторка з домедичної допомоги Наталія Бойко у соцмережах. За її словами, увечері 8 травня біля ТРЦ Smart Plaza вона побачила чоловіка на тротуарі. Він лежав без свідомості та без дихання.

Починаю компресії грудної клітки. Швидку вже викликали. Прошу принести АЗД (Автоматичний зовнішній дефібрилятор – 24 Канал) зі станції метро "Політехнічний інститут",

– пояснила вона.

Очевидець повернувся без дефібрилятора, адже його нібито не надали у метро. Вдруге свідками "на підвищених тонах" відмовили чергова по станції та черговий поліцейський метро, додала Бойко.

Дефібрилятор зі станції метро все ж підняли через понад 20 хвилин, коли медики швидкої вже почали підключати свій.

Людям тричі відмовили винести дефібрилятор нагору. Чоловік не дочекався дефібрилятора, швидка продовжила реанімацію, загалом 40 хвилин, чоловік не вижив,

– заявила інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова.

Що кажуть в метрополітені?

У Київському метрополітені висловили співчуття рідним і близьким померлого. Також заявили, що на тлі суспільного резонансу і трагедії виникла потреба "проаналізувати кожен етап реагування, взаємодію служб та чинні процедури у подібних екстрених випадках".

Наразі триває збір інформації від всіх працівників, які були на станції, аби детально опрацювати хронологію події та обставини. За результатами буде переглянуто чинні алгоритми взаємодії між працівниками метро та поліції. Зокрема тоді, коли випадок трапляється поруч із станціями метрополітену,

– запевнили у метрополітені столиці.

Там зазначили, що з 2020 року дефібрилятори використовували за призначенням десятки разів, і вони допомогли врятувати не одне життя. Крім того, визнали, що чергова ситуація підтвердила необхідність в АЗД в людних місцях.

Тож метро спільно з працівниками поліції, врахувавши ситуацію, перегляне алгоритми використання дифібриляторів,

– резюмували у Київському метрополітені.

Останні схожі інциденти у столиці

У Подільському районі 9 травня загорівся тролейбус. Дим з громадського транспорту помітили патрульні та стримували пожежу до приїзду вогнеборців.

На Київщині жінка приховала смерть свого 2-річного сина. Вона не звернулась за медичною допомогою для дитини, брехала родичам, що він у лікарні, а насправді сховала тіло у коробці в шафі.