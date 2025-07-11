Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Запорізької області. 35-річний колишній військовий намагався поранити лікаря.

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Що відомо про напад військового на лікаря

Поліцейські вдень 10 липня отримали інформацію про те, що в одній з лікарень Дніпровського району Запоріжжя невідомий чоловік зачинився в кабінеті з лікарем. Він забіг до закладу з ножем, а прийшовши до лікаря, поводився з ним агресивно. Нападник також розтрощив меблі в кабінеті.

На місце приїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала обставини нападу на лікаря. Поліцейським вдалося зупинити дії чоловіка та затримати його.

У Запоріжжі ветеран війни влаштував дебош у лікарні / Фото поліції області

Журналістам Суспільного стало відомо від матері чоловіка пані Ольги, що її син раніше служив у війську, в Десантно-штурмових військах, і брав участь у битві за Авдіївку. Ймовірно, він намагався отримати військову інвалідність після отримання кількох поранень на фронті, внаслідок яких в чоловіка з'явилися проблеми із зором та спиною. Але лікарі її довго не призначали, ветеран п’ять місяців проходив військово-лікарську комісію, він з матір'ю був змушений жити на її пенсію, що складає 3 тисячі гривень. Тож чоловік розсердився на медиків і вимагав справедливості.

Наразі правоохоронці вирішують, як кваліфікувати злочин, та вносять відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, якого зупинили через порушення правил дорожнього руху. У ході розмови водій поводився агресивно з поліцейським та вкусив його. На чоловіка склали одразу кілька адміністративних протоколів.