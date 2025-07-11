Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Запорожской области. 35-летний бывший военный пытался ранить врача.

Смотрите также На Косовщине мужчина расстрелял машину из "пневмата": ранил 12-летнего мальчика

Что известно о нападении военного на врача

Полицейские днем 10 июля получили информацию о том, что в одной из больниц Днепровского района Запорожья неизвестный мужчина закрылся в кабинете с врачом. Он забежал в заведение с ножом, а придя к врачу, вел себя с ним агрессивно. Нападающий также разбил мебель в кабинете.

На место приехала следственно-оперативная группа, которая выясняла обстоятельства нападения на врача. Полицейским удалось остановить действия мужчины и задержать его.

В Запорожье ветеран войны устроил дебош в больнице / Фото полиции области

Журналистам Общественного стало известно от матери мужчины госпожи Ольги, что ее сын ранее служил в армии, в Десантно-штурмовых войсках, и участвовал в битве за Авдеевку. Вероятно, он пытался получить военную инвалидность после получения нескольких ранений на фронте, в результате которых у мужчины появились проблемы со зрением и спиной. Но врачи ее долго не назначали, ветеран пять месяцев проходил военно-врачебную комиссию, он с матерью был вынужден жить на ее пенсию, что составляет 3 тысячи гривен. Поэтому мужчина рассердился на медиков и требовал справедливости.

Сейчас правоохранители решают, как квалифицировать преступление, и вносят сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, которого остановили из-за нарушения правил дорожного движения. В ходе разговора водитель вел себя агрессивно с полицейским и укусил его. На мужчину составили сразу несколько административных протоколов.