Сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Смотрите также В Киеве мужчина обнажился перед детьми в "Гидропарке": ему вручили подозрение

Что известно о задержании мужчины, который покусал полицейского

В сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как мужчина в ходе ссоры кусает инспектора за руку. Оказывается, инцидент случился еще 25 июня в Дарницком районе Киева.

Во время патрулирования инспекторы остановили автомобиль BMW – водитель которого проехал на красный сигнал светофора и имел закрытый номерной знак на авто.

В ходе проверки информации о водителе, патрульные установили, что он находится в розыске ТЦК и СП.

Мы сообщили об этом гражданину, после чего он начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. Патрульные сообщили, что человек будет задержан. Однако, во время задержания оказал сопротивление и укусил полицейского. В конце нарушителя задержали, применив физическую силу,

– говорится в сообщении.

Инспекторы составили на мужчину соответствующие админматериалы, среди которых:

протокол задержания;

протокол за злостное неповиновение законному требованию полицейского;

вынесли постановление за управление транспортным средством с закрытым номерным знаком.

В полиции добавили, что нарушителя доставили в Дарницкий РТЦК.

Напомним, недавно в Ровенской области во время оповещения избили военнослужащего ТЦК. Во время проверки документов его ударили по голове, мужчину доставили в больницу.