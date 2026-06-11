Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також Вибух на терміналі "Нової пошти" у Києві: правоохоронці затримали підозрюваного

Що поліція каже про напад у Запоріжжі?

Інцидент стався близько 15:40: під час слідчих дій чоловік раптово напав на правоохоронців, застосував сльозогінний газ та завдав ножових поранень трьом поліцейським.

Попри законні вимоги припинити протиправні дії, нападник продовжував чинити збройний опір та створював безпосередню загрозу життю і здоров'ю працівників поліції. Для відвернення смертельної небезпеки один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю,

– повідомили в пресслужбі поліції.

Унаслідок отриманого поранення нападник помер, а трьох поліцейських госпіталізували із ножовими пораненнями. Зараз медики надають їм усю необхідну допомогу.

На місці нападу вже працюють слідчо-оперативна група, працівники Державного бюро розслідувань та інші профільні служби. За словами правоохоронців, зараз проводиться комплекс першочергових слідчих дій для встановлення всіх обставин події.

Постраждалим вже надають медичну допомогу / Фото: Нацполіція

Останні новини криміналу: коротко