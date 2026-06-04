За даними слідства, військовий перебував на службі в стані алкогольного сп'яніння та відкрив вогонь через ревнощі. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Рубель.
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Що відомо про трагедію на Київщині?
Ввечері 2 червня до поліції надійшло повідомлення від військовослужбовця про стрілянину. На місце події негайно прибули співробітники поліції Київської області.
У приміщенні вони виявили тіла військовослужбовця та жінки. Ще одного чоловіка з вогнепальними пораненнями госпіталізували до медичного закладу.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
За попередніми даними слідства, підозрюваний під час служби перебував у стані алкогольного сп'яніння. Через ревнощі він двічі вистрілив з автомата у 53-річного чоловіка. Після цього військовий пішов до сусіднього приміщення, де смертельно поранив жінку та іншого військовослужбовця.
Місце злочину / Фото Андрій Рубель
Після скоєного він залишив місце злочину та втік. Для пошуку підозрюваного було залучено весь особовий склад районного управління поліції та Головного управління Національної поліції Київської області.
У результаті чоловіка вдалося оперативно розшукати та затримати. Слідчі повідомили затриманому про підозру за фактом закінченого замаху на умисне вбивство та умисного вбивства двох осіб.
Йому інкримінують частину 2 статті 15, частину 1 статті 115 та пункт 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви трагедії.
Що відомо про інші кримінальні події Київщини?
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