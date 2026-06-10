Про це повідомила пресслужба поліції Чернігівської області.
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Що відомо про стрілянину на Чернігівщині?
Інцидент стався ввечері 8 червня в місті Бахмач.
Поліцейські отримали повідомлення про постріли на одній з вулиць, після чого на місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Виявилося, що до стрілянини причетний 49-річний місцевий мешканець – військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ.
Чоловік, з явними ознаками алкогольного сп'яніння, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї з вікна свого будинку в напрямку гаража,
– повідомили правоохоронці.
Під час обшуку в його помешканні знайшли автомат АК-74 із глушником, два магазини та 17 набоїв калібру 5,45 мм, все вилучене вже направили на експертизу.
Військового затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. За вчинене чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
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