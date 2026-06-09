Деталі жахливої трагедії повідомили у поліції Львівської області.
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Що відомо про трагедію, яка сталася на Львівщині?
У одному із сіл Стрийського району Львівської області 7 червня стався трагічний інцидент, унаслідок якого загинув 51-річний місцевий житель. На місці події працювали правоохоронці Стрийського районного управління поліції, рятувальники та інші профільні служби.
За попередніми даними, близько 07:40 чоловік після конфлікту з родичкою прибув на територію її домоволодіння та підпалив господарську споруду, використавши бензин. Після цього він поїхав до власного будинку, де облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Поліцейські групи оперативного реагування, які прибули на місце події, врятували чоловіка та забезпечили надання йому необхідної допомоги. Згодом його госпіталізували до медичного закладу. Попри всі зусилля медиків, чоловік помер у реанімаційному відділенні лікарні.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та проводять необхідні слідчі дії.
Інші трагічні випадки, які трапилися в Україні за останній час
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Поліція Одеської області встановлює обставини загибелі двох неповнолітніх дівчат, тіла яких знайшли у водоймі в Роздільнянському районі. Відомо, що вони зникли після відпочинку біля ставка, а під час пошуків водолази ДСНС виявили їх без ознак життя.