Деталі жахливої трагедії повідомили у поліції Львівської області.

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Що відомо про трагедію, яка сталася на Львівщині?

У одному із сіл Стрийського району Львівської області 7 червня стався трагічний інцидент, унаслідок якого загинув 51-річний місцевий житель. На місці події працювали правоохоронці Стрийського районного управління поліції, рятувальники та інші профільні служби.

За попередніми даними, близько 07:40 чоловік після конфлікту з родичкою прибув на територію її домоволодіння та підпалив господарську споруду, використавши бензин. Після цього він поїхав до власного будинку, де облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив.

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Поліцейські групи оперативного реагування, які прибули на місце події, врятували чоловіка та забезпечили надання йому необхідної допомоги. Згодом його госпіталізували до медичного закладу. Попри всі зусилля медиків, чоловік помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та проводять необхідні слідчі дії.

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