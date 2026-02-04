Детали инцидента разъяснили в Львовском областном ТЦК и СП.

Смотрите также В Виннице открыли огонь по группе оповещения ТЦК и СП

Что известно о смерти мужчины?

О смерти мужчины в соцсетях сообщила его жена Татьяна Воловецкая. По ее словам, мужчину задержали работники ТЦК для проверки военно-учетных документов, после чего он умер под контролем персонала учреждения.

Жена требует прозрачного расследования ГБР и Специализированной прокуратуры в сфере обороны и проведения судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

Что ответили в ТЦК?

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что причиной смерти стала алкогольная интоксикация. По данным военкомата, Воловецкий находился в нетрезвом состоянии и находился в розыске как лицо, нарушившее правила воинского учета. Мужчину доставили в помещение ТЦК, где он находился в комнате отдыха для уточнения данных.

Около 13:42 военнообязанные сообщили дежурному об ухудшении состояния мужчины. Прибыв на место, дежурный зафиксировал, что Иван Воловецкий находится без признаков жизни. Медики, вызванные на место, констатировали смерть без признаков физического насилия. Тело направлено для проведения вскрытия, который подтвердил алкогольное отравление.

Что известно о случаях конфликтов с военнослужащими ТЦК?