Деталі інциденту роз'яснили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Що відомо про смерть чоловіка?

Про смерть чоловіка у соцмережах повідомила його дружина Тетяна Воловецька. За її словами, чоловіка затримали працівники ТЦК для перевірки військово-облікових документів, після чого він помер під контролем персоналу закладу.

Дружина вимагає прозорого розслідування ДБР та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони і проведення судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті.

Що відповіли у ТЦК?

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що причиною смерті стала алкогольна інтоксикація. За даними військкомату, Воловецький перебував у нетверезому стані та знаходився у розшуку як особа, яка порушила правила військового обліку. Чоловіка доставили до приміщення ТЦК, де він перебував у кімнаті відпочинку для уточнення даних.

Близько 13:42 військовозобов'язані повідомили чергового про погіршення стану чоловіка. Прибувши на місце, черговий зафіксував, що Іван Воловецький перебуває без ознак життя. Медики, викликані на місце, констатували смерть без ознак фізичного насильства. Тіло направлено для проведення розтину, який підтвердив алкогольне отруєння.

Що відомо про випадки конфліктів з військовослужбовцями ТЦК?