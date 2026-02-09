Об этом заявил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец на заседании Временной следственной комиссии.
Недавно в Белоцерковском ТЦК вспыхнул скандал: во время проверки там обнаружили антисанитарию и отсутствие условий для пребывания людей.
Однако, по словам Лубинца, ТЦК не принял никаких мер для устранения проблемы после мониторинга и получения рекомендаций от Офиса омбудсмена.
Ситуация изменилась только тогда, когда проблема стала публичной.
Единственный инструмент, который заставляет органы быстро реагировать – это публичность. Это публичная огласка. Это реакция представителей СМИ. Это реакция в социальных сетях,
– пояснил Дмитрий Лубинец.
Всего с начала полномасштабного вторжения количество официальных обращений о нарушении прав граждан со стороны ТЦК увеличилось в 333 раза. Если в 2022 году на действия ТЦК пожаловались только 18 человек, то в 2023 году количество обращений возросло до 514. В течение 2024 года было зафиксировано 3312 жалоб, а за весь 2025 год этот показатель достиг 6127 случаев.
По словам Дмитрия Лубинца, каждый год эта цифра фактически удваивается или утраивается.
Скандалы с ТЦК: последние новости
В Черновцах во время проверки военно-учетных документов мужчина во время проверки военно-учетных документов ранил острым предметом военного РТЦК и СП, после чего пытался убежать. В ответ военнослужащий применил травматическое оружие.
В Днепропетровской области задержали трех военнослужащих ТЦК по подозрению в убийстве мужчины. Смерть 55-летнего мужчины наступила в результате травмы головы.
В Яворовском ТЦК на Львовщине 2 февраля умер 48-летний мобилизованный Иван Воловецкий. Согласно официальному заявлению, причиной смерти стала алкогольная интоксикация.