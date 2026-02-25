Чоловік дав коментар Суспільному. В поліції заявили, що справу розслідують за статтею про завдання легких тілесних ушкоджень.

Що розповів потерпілий про побиття?

До поліції Харкова надійшла заява про побиття 54-річного чоловіка. Заявник стверджує, що його батька зупинили військовослужбовці, після чого відвезли до ТЦК, де сильно побили його.

Потерпілим виявився Вадим Рудюк – переселенець із Костянтинівки, Донецької області. Пропрацював 30 років у ДСНС, також був учасником бойових дій. Зараз він знятий з обліку за інвалідністю – коксартроз тазостегнового суглоба.

За словами постраждалого, його зупинили чоловіки у військовій формі, вимагали документи, однак той не мав їх при собі. Після цього вони почали його бити й силоміць посадили в мікроавтобус.

Один схопив мене за шию, щелепу вивернув, хребець перший на шиї вивернув. Другий завдав два-три удари. Я кажу: "Стоп. Зараз розберемося. У мене немає з собою документів. Давайте поліцію". Кажуть: "Зараз ми тобі зробимо поліцію". І в автобус,

– каже Рудюк.

Руки Вадима Рудюка після побоїв / Фото, надане Вадимом Рудюком виданню Суспільне

Вадима Рудюка привезли до ТЦК, де, за його словами, кілька людей застосовували до нього силу, зв'язували руки й ноги та "тягли як свиню на перший поверх". Кинули в проході та періодично "підбивали".

Я відключився. Потім розплющив очі – немає нікого. Посадили того, хто стежив за мною. Він каже: "Брате, приводь себе до ладу. Вставай". А я кажу: "Я не можу встати". Десь пів години ще лежав. Прийшла людина у цивільному. Запитав прізвище. А я вже ледь говорив. Каже: "Збирайтеся, зараз людина тебе виведе". Я ще хвилин 30 лежав, а він у нарди грав. Я не міг встати, нудило, все у крові,

– заявляє постраждалий.

Чоловік також поділився своїми відчуттями.

У мене було відчуття, що мене у сміття викинути – і все. Я думав, що вони вб'ють мене,

– розказав Рудюк.

Пізніше, після довгих благань, чоловіку викликали швидку. Лікарі діагностували струс мозку, численні забої та травму шийного відділу хребта. Медичний висновок мають надати після завершення лікування.

Речниця Харківського обласного ТЦК Олена Родіна повідомила Суспільному, що керівництво обласного центру розпочало службову перевірку для з'ясування всіх обставин інциденту.

Побиття чоловіка у Харкові / Фото, надане Вадимом Рудюком виданню Суспільне

Що відомо про схожі випадки нападу ТЦК?