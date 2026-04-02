Пытался сбежать с блокпоста: мужчина наехал авто на военнослужащего ТЦК на Харьковщине
- На Харьковщине мужчина во время проверки документов на блокпосте наехал автомобилем на сотрудника ТЦК, пытаясь убежать от правоохранителей.
- Злоумышленника, который оказался мужчиной призывного возраста, задержали, пострадавшего военнослужащего госпитализировали.
Мужчина отказался выполнять требования полиции и военнослужащих ТЦК и, пытаясь убежать, наехал автомобилем на сотрудника центра комплектования. Инцидент произошел 1 апреля во время проверки документов на блокпосту на Харьковщине.
Об этом сообщили в Харьковском территориальном центре комплектования.
Что известно об инциденте?
В ТЦК отметили, что в последнее время случаев нападения на военнослужащих ТЦК и СП при исполнении служебных обязанностей стало больше.
Недавно, 1 апреля, на блокпосте на Харьковщине во время одной из проверок документов воинского учета мужчина отказался выполнять просьбы правоохранителей и военных и пытался убежать.
Во время побега он совершил наезд автомобилем на военнослужащего, который стоял рядом.
Пострадавшему вызвали скорую помощь и госпитализировали.
Полицейские уже задержали злоумышленника, сейчас проводятся следственные действия. Им оказался мужчина призывного возраста, который нарушал правила воинского учета.
В ТЦК отметили, что военнослужащие, которые проводят оповещения граждан – выполняют служебные обязанности в военное время и защищены законом.
Важно! Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
О каких похожих случаях известно?
Днем 2 апреля на улице Выговского во Львове неизвестный ударил военнослужащего ТЦК ножом в шею. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Нападавшим оказался инспектор Львовской таможни.
31 марта похожий случай произошел в Одессе. Там мужчина ранил ножом военнослужащего центра комплектования, когда его пытались доставить в ТЦК и СП.
Вблизи Луцка водитель "прокатил" военнослужащего ТЦК на капоте своего автомобиля. Произошло это после конфликта между гражданским и военным во время проверки документов. Правоохранители догнали машину и задержали водителя.