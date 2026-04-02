Пытался сбежать с блокпоста: мужчина наехал авто на военнослужащего ТЦК на Харьковщине

Мужчина отказался выполнять требования полиции и военнослужащих ТЦК и, пытаясь убежать, наехал автомобилем на сотрудника центра комплектования. Инцидент произошел 1 апреля во время проверки документов на блокпосту на Харьковщине.

Об этом сообщили в Харьковском территориальном центре комплектования.

Что известно об инциденте?

В ТЦК отметили, что в последнее время случаев нападения на военнослужащих ТЦК и СП при исполнении служебных обязанностей стало больше.

Недавно, 1 апреля, на блокпосте на Харьковщине во время одной из проверок документов воинского учета мужчина отказался выполнять просьбы правоохранителей и военных и пытался убежать.

Во время побега он совершил наезд автомобилем на военнослужащего, который стоял рядом.

Пострадавшему вызвали скорую помощь и госпитализировали.

Полицейские уже задержали злоумышленника, сейчас проводятся следственные действия. Им оказался мужчина призывного возраста, который нарушал правила воинского учета.

В ТЦК отметили, что военнослужащие, которые проводят оповещения граждан – выполняют служебные обязанности в военное время и защищены законом.

Важно! Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

