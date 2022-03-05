Наш город бомбят, но мы должны выжить, – Терехов харьковчанам

Харьков находится под постоянным обстрелом и авиаударами российских войск. Мэр Игорь Терехов обратился к харьковчанам и подчеркнул: они должны выжить, а город отстроят.

Терехов отметил, что 5 марта в городе планировали праздновать Масленицу. А их родной город бомбят.

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Сейчас мы должны победить, – Терехов

Мы должны выжить. Теперь мы должны победить. Мы обязательно все восстановим, восстановим жилые дома,

– сказал Терехов.

Мэр уверен, что город должен выдержать.

Обстрелы Харькова продолжались всю ночь

Отметим, что обстрелы Харькова продолжались всю ночь. После авианалетов вспыхнули пожары в 40 домах. Больше всего пострадал район Салтовка, а также ХТЗ, Холодная гора и центр города. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Смотрите обращение Игоря Терехова:

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