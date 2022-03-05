Наш город бомбят, но мы должны выжить, – Терехов харьковчанам
Источник:телеграм Игоря Терехова
Харьков находится под постоянным обстрелом и авиаударами российских войск. Мэр Игорь Терехов обратился к харьковчанам и подчеркнул: они должны выжить, а город отстроят.
Терехов отметил, что 5 марта в городе планировали праздновать Масленицу. А их родной город бомбят.
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Сейчас мы должны победить, – Терехов
Мы должны выжить. Теперь мы должны победить. Мы обязательно все восстановим, восстановим жилые дома,
– сказал Терехов.
Мэр уверен, что город должен выдержать.
Обстрелы Харькова продолжались всю ночь
Отметим, что обстрелы Харькова продолжались всю ночь. После авианалетов вспыхнули пожары в 40 домах. Больше всего пострадал район Салтовка, а также ХТЗ, Холодная гора и центр города. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Смотрите обращение Игоря Терехова:
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