Неизвестные громили харьковскую студию звукозаписи: видео
Источник:24 канал
На Ковальской в Харькове неизвестные разбили окна в студии звукозаписи. В сети рассказали, что злоумышленники еще и стреляли в здание.
Инцидент произошел 29 ноября. В полиции подтвердили факт разрушений в студии, однако правоохранители отрицали, что вандалы стреляли.
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Разбили окна кирпичом
В полиции журналистам 24 канала рассказали, что студию действительно громили. Там разбили по меньшей мере 2 окна, и сделали это, вероятнее всего, кирпичом.
Сейчас правоохранители исследуют территорию и ищут злоумышленников. Следственные действия продолжаются. В то же время местные телеграм-каналы публикуют видео работников студии.
Они рассказывают, что неизвестные разрушали здание около 5 утра. Также они добавляют, что из-за вандализма в студии был страшный беспорядок.
Неизвестные разбили окна в студии звукозаписи: видео
Подростки разгромили съемную квартиру
- Еще один случай вандализма произошел в Одессе 27 сентября.
- Несовершеннолетние арендовали квартиру, чтобы отпраздновать там день рождения.
- Однако вместо этого дети начали там ломать мебель и бить посуду. Свои "развлечения" они снимали на видео.
- Хозяйка квартиры пыталась поговорить с детьми, но они не хотели отвечать за содеянное и платить за ущерб.