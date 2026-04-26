Не работает даже метро: Харьков и область остались без света из-за непогоды
- Сильный ураган оставил Харьков и область без света, в частности обесточены Изюм и Балаклею.
- В Харькове из-за непогоды временно остановилось метро.
26 апреля сильный ураган прокатился по областям Украины. Непогода добралась и до Харьковской области.
Во второй половине дня Харьков и область накрыли грозы с градом. Порывы ветра составляют 25 метров в секунду.
Что непогода наделала на Харьковщине?
Из-за непогоды значительная часть Харьковской области осталась без света.
Так, около 16:00 в Изюмской ГВА сообщили, что Изюм обесточен из-за отключения высоковольтной линии за пределами общины.
Без электроснабжения осталась и Балаклея.
В настоящее время без напряжения остается почти вся Балаклейская община. О возобновлении электроснабжения будет сообщено,
– говорится в сообщении ГВА.
Также об отключении электроэнергии в разных районах Харькова рассказывают корреспонденты Суспильного. В горсовете подтвердили, что в населенном пункте исчез свет.
В Харькове даже остановилось метро.
По техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно остановлено. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства!
– заявили в пресс-службе метрополитена.
Не курсирует в Харькове и пассажирский электротранспорт из-за перебоев в электроснабжении, уточнили в горсовете.
Около 16:30 появились сообщения, что свет начали возвращать в Харьков, Балаклею и Изюм.
Какими еще по областям прокатился ураган?
В ГСЧС рассказали, что ликвидируют последствия непогоды в 13 областях.
В частности, это Черновицкая, Закарпатская, Львовская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Киевская, Одесская области и т.д.
В Черкассах погиб человек – дерево упало на квадроцикл во время движения.
Еще один человек погиб на Закарпатьи из-за падения дерева.
В Полтаве дерево травмировало ребенка.
Обесточен 1121 населенный пункт.