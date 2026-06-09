Есть 11 попаданий, один дрон застрял прямо в стене дома: ночью Харьков пережил жуткую атаку

В течение ночи 9 июня россияне массированно атаковали Харьков беспилотниками. Прилеты зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах города.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что в городе зафиксировали попадание беспилотников и обломков на 11 локациях.

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Что известно об обстреле Харькова?

По словам журналистки, по Шевченковскому району прилетело восемь беспилотников. В результате атаки повреждены многоэтажки, офисное здание, территория парка, храм, гаражи. Один из беспилотников застрял между 8 и 9 этажом. Он пробил стену, но не сдетонировал.

Приехала буквально на несколько дней в Харьков. Не была готова к такому, что беспилотник попадет в дом. Было очень страшно, громко. Дом сильно трясся. С одной стороны полностью повыбивало окна. Было впечатление, что здание полностью сгорит,

– рассказала очевидица обстрела.

Россияне обстреляли Харьков ночью 9 июня: смотрите видео

В Холодногорском районе враг попал по территории одного из предприятий. К счастью, там обошлось без пострадавших.

Всего в результате атаки к медикам обратились 16 человек. Шесть человек получили ранения. Из них четырех госпитализировали. В частности, в больницу доставили 28-летнюю беременную женщину, которую ранило стеклом в результате взрыва.

Добавим, недавно россияне ударили "Шахедом" по хабу Укрпочты в Харькове. Здание было частично уничтожено. К счастью, обошлось без пострадавших. Там обнародовали видео, как выглядит хаб Укрпочты после российской атаки.