Россияне ударили дроном по Харьковщине: известно о пострадавших, среди них –дети
- Российские военные атаковали село Верхняя Роганка на Харьковщине беспилотником, ранив пять человек, включая двух детей.
- В результате обстрела загорелся жилой дом, а на месте работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники; открыто уголовное производство.
Российские военные атаковали село Верхняя Роганка на Харьковщине с применением беспилотника. В результате удара ранены пять человек, среди которых двое малолетних детей.
Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Что известно о последствиях российского обстрела?
В селе Верхняя Роганка Харьковского района российские военные совершили удар с применением беспилотного летательного аппарата. Атака произошла в обед 27 февраля.
В результате обстрела загорелся частный жилой дом. Пострадали пять человек, среди которых 4-летний мальчик и 9-летняя девушка. У детей медики зафиксировали острую реакцию на стресс.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту обстрела открыто уголовное производство.
Когда еще россияне атаковали Харьковскую область?
Ночью 26 февраля россияне выпустили по Харькову и району 17 беспилотников и две ракеты. Атака длилась около двух часов, поражены четыре района города и пригорода.
Той ночью состоялась атака баллистическими ракетами и БпЛА, повреждены электросети и газопровод. В результате удара в Шевченковском районе пострадала жилая многоэтажка, информацию о пострадавших уточняют.
В среду, 25 февраля, российские военные совершили атаку на Харьков, использовав FPV-дрон на оптоволоконном управлении. Это первый задокументированный случай применения беспилотника такого типа в черте города.
Ночью 20 февраля российские войска не прекращали атаки на город – в Харькове раздавались взрывы. По информации местных властей, зафиксирован ракетный удар по Слободскому району – загорелись два автомобиля, информация о пострадавших не поступала.