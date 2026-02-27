Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Смотрите также В Харькове – прилет по учебному заведению

Что известно о последствиях российского обстрела?

В селе Верхняя Роганка Харьковского района российские военные совершили удар с применением беспилотного летательного аппарата. Атака произошла в обед 27 февраля.

В результате обстрела загорелся частный жилой дом. Пострадали пять человек, среди которых 4-летний мальчик и 9-летняя девушка. У детей медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту обстрела открыто уголовное производство.

Когда еще россияне атаковали Харьковскую область?

  • Ночью 26 февраля россияне выпустили по Харькову и району 17 беспилотников и две ракеты. Атака длилась около двух часов, поражены четыре района города и пригорода.

  • Той ночью состоялась атака баллистическими ракетами и БпЛА, повреждены электросети и газопровод. В результате удара в Шевченковском районе пострадала жилая многоэтажка, информацию о пострадавших уточняют.

  • В среду, 25 февраля, российские военные совершили атаку на Харьков, использовав FPV-дрон на оптоволоконном управлении. Это первый задокументированный случай применения беспилотника такого типа в черте города.

  • Ночью 20 февраля российские войска не прекращали атаки на город – в Харькове раздавались взрывы. По информации местных властей, зафиксирован ракетный удар по Слободскому району – загорелись два автомобиля, информация о пострадавших не поступала.