Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Смотрите также В Харькове – прилет по учебному заведению

Что известно о последствиях российского обстрела?

В селе Верхняя Роганка Харьковского района российские военные совершили удар с применением беспилотного летательного аппарата. Атака произошла в обед 27 февраля.

В результате обстрела загорелся частный жилой дом. Пострадали пять человек, среди которых 4-летний мальчик и 9-летняя девушка. У детей медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту обстрела открыто уголовное производство.

Когда еще россияне атаковали Харьковскую область?