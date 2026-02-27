Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у поліції Харківської області.
Що відомо про наслідки російського обстрілу?
У селі Верхня Роганка Харківського району російські військові здійснили удар із застосуванням безпілотного літального апарата. Атака сталася в обід 27 лютого.
Внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Постраждали п'ятеро людей, серед яких 4-річний хлопчик та 9-річна дівчина. У дітей медики зафіксували гостру реакцію на стрес.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження.
Коли ще росіяни атакували Харківську область?
Уночі 26 лютого росіяни випустили по Харкову та району 17 безпілотників і дві ракети. Атака тривала близько двох годин, уражено чотири райони міста та передмістя.
Тієї ночі відбулася атака балістичними ракетами та БпЛА, пошкоджено електромережі та газопровід. Внаслідок удару у Шевченківському районі постраждала житлова багатоповерхівка, інформацію щодо постраждалих уточнюють.
У середу, 25 лютого, російські військові здійснили атаку на Харків, використавши FPV-дрон на оптоволоконному керуванні. Це перший задокументований випадок застосування безпілотника такого типу в межах міста.
Уночі 20 лютого російські війська не припиняли атаки на місто – у Харкові лунали вибухи. За інформацією місцевої влади, зафіксовано ракетний удар по Слобідському району – загорілися два автомобілі, інформація про постраждалих не надходила.