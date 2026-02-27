Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у поліції Харківської області.

Що відомо про наслідки російського обстрілу?

У селі Верхня Роганка Харківського району російські військові здійснили удар із застосуванням безпілотного літального апарата. Атака сталася в обід 27 лютого.

Внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Постраждали п'ятеро людей, серед яких 4-річний хлопчик та 9-річна дівчина. У дітей медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження.

Коли ще росіяни атакували Харківську область?