Оштрафовали на 160 тысяч: в Харькове предприниматели поплатились за рекламу на русском языке

Госпродпотребслужба оштрафовала предпринимателей Харькова на 160 тысяч гривен. Все из-за рекламы на языке страны-агрессора.

Об этом стало известно из ответа Харьковского управления Госпродпотребслужбы на запрос волонтерской инициативы "Мова. Харьков". Чиновники отметили, что постоянно контролируют, какую наружную рекламу размещают по городу.

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Штраф за русский язык

По состоянию на 1 февраля в управлении было выявлено 64 нарушения по Харькову. В 57 случаях за рекламу на русском языке наложили штраф.

В целом предприниматели Харькова вынуждены заплатить 160 тысяч гривен за нарушение закона. Им также издали предписания о том, чтобы изменили рекламу в соответствии с законодательством.



За рекламу на русском выписали штрафов на 160 тысяч / Фото из телеграма "Мова. Харків"

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что в их обязанности не входит проверка выполнения их же предписаний. Однако если рекламу с нарушением выявят во второй раз, это станет основанием для обращения в суд.

Изменения в языковой закон

В июле 2019 года вступил в силу языковой закон в Украине. Он обеспечивает функционирование украинского языка как государственного.

За 2 года в языковой закон внесли изменения. Нововведения предполагают, что печатные издания в Украине должны перейти на государственный язык.



Сферы, где украинский язык является обязательным / Инфографика 24 канала

За нарушение законодательства, владельцев газет и журналов будут штрафовать. В то же время изменения к закону не касаются экземпляров, издаваемых на языках коренных народов Украины, на английском или официальном языке Евросоюза до 16 июля 2024 года.

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