Оштрафовали за другую аварию: в чем еще виноват водитель, переехавший 2 детей в Харькове

Харьковчанина, который 11 ноября жестко сбил 2 детей на Toyota Land Cruiser, оштрафовали и за другую аварию. Она была за неделю до этого громкого ДТП.

Это решение принял Дзержинский райсуд Харькова 17 ноября. Согласно ему, руководитель должен уплатить штраф в размере 850 гривен.

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Какое нарушение у него было

В документе постановления говорится, что этот водитель виновен в нарушении правил дорожного движения. Он тогда начал ехать по проспекту Науки задним ходом и врезался в автомобиль.

Также с мужчины решили взыскать судебный сбор – 454 гривны. Однако, следует отметить, что это решение суда еще не является действующим. Его можно обжаловать в течение 10 дней.

Коротко о жестком ДТП с детьми

Злоумышленник сбил двух 13-летних детей, которые шли из школы. В результате жесткого столкновения на пешеходном переходе девочка отлетела в сторону. А парень попал под передний бампер, и авто тянуло его еще 10 метров.

В крови водителя обнаружили метадон, поэтому за это ДТП ему "светит" от 3 до 8 лет тюрьмы. При этом он отрицал употребление наркотиков и говорил, что просто "засмотрелся в телефон". Суд назначил залог мужчине в размере лишь 340 тысяч гривен, но правоохранители попросили увеличить сумму до 10 миллионов. Это объяснили возможностью побега подозреваемого.