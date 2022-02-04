Подозревают в 14 псевдоминированиях: в Харькове работники СБУ задержали 39-летнего айтишника

Правоохранители задержали жителя Харькова, которого подозревают в массовых псевдоминированиях. Известно минимум о 14 фейковых сообщениях о заложенной взрывчатке.

О том, что сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции задержали 39-летнего айтишника, стало известно 4 февраля. В преступной деятельности подозревают жителя Харькова.

К теме Попросил помощи у спецслужб России: СБУ задержала псевдоминера Горного колледжа

Фейковые минирования в Харькове

По информации правоохранителей, противоправной деятельностью мужчина занимался в декабре. Тогда он предоставил ложные сообщения о минировании ряда объектов в Харькове:

Харьковской облгосадминистрации;

Харьковского апелляционного суда;

Международного аэропорта "Харьков";

железнодорожных и автовокзалов;

торгово-развлекательных центров.

Харьковчанин оказался специалистом в сфере ИТ. Для рассылки сообщений о псевдоминировании он использовал специальные компьютерные программы, которые скрывали геолокацию.



Правоохранители уличили в массовых псевдоминированиях жителя Харькова / Фото СБУ

Во время обыска дома у айтишника изъяли компьютеры и другую технику, которую тот использовал для псевдоминирования. Ее еще должны проверить во время экспертизы.



Технику, на которой работал Харьковский айтишник, изъяли на экспертизу / Фото Нацполиции

Одако работникам СБУ удалось определить его место жительства после очередного электронного письма. Вскоре мужчине должны объявить о подозрении.

СБУ разоблачила "серийного" псевдоминера в Харькове: смотрите видео

Мотивы псевдоминера

Виновник массовых минирований в Харькове объяснил свои действия. Он сказал, что имеет личную неприязнь к украинской власти, правоохранительным и судебным органам.



Злоумышленник заявил, что недолюбливает украинскую власть / Фото Нацполиции

За повторное предоставление заведомо ложных сообщений о заминировании, жителю Харькова грозит до 8 лет заключения. В полиции проверяют причастность злоумышленника к сотрудничеству со спецслужбами России.



За совершенное ему грозит до 8 лет за решеткой / Фото Нацполиции

В СБУ отметили, что работники вражеских спецслужб в последнее время привлекают граждан Украины к распространению волны псевдоминирований. Украинцы действуют из хулиганских побуждений, а вот агрессору это помогает в ведении гибридной войны и дестабилизации ситуации в стране.

Интересно Инструмент гибридной войны России, – юрист объяснил причину массовых "минирований" в Украине

Правоохранители добавили, что программное обеспечение, которым пользуются злоумышленники, не обеспечивает им анонимность. Псевдоминерам придется отвечать перед законом и компенсировать десятки тысяч гривен за работу спецслужб на местах фейковых минирований.