Дети спускаются на 7 метров вглубь: в Харьковской области заработали несколько новых подземных школ

В Харьковской области активно открывают подземные школы в разных громадах. За 2026 год в области заработало 17 подземных учебных заведения, а до 1 сентября планируют построить помещения для 90 тысяч детей.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что школы специально делают яркими, чтобы у детей не было ощущения будто они находятся в бункере.

Как работает подземная школа в Балаклее?

В деоккупированной Балаклее подземная школа начала работать неделю назад. Дети спускаются на 7 метров под землю в специальное помещение, чтобы мочь учиться в условиях постоянных обстрелов. Некоторые школьники впервые в жизни взяли в руки карандаши и рисовали по электронным доскам.

Сейчас в заведении учится около 300 детей, и может вместиться еще столько же. Размеры классов разные – от 25 детей до 5 – 7 человек, потому что многие учатся дистанционно за рубежом или в других городах Украины.

Для деоккупированной общины это очень важное событие. Потому что дети и родители пережили огромный стресс. Многие люди вернулись в громаду, поэтому важно наладить образовательный процесс,

– объяснила директор подземного учебного заведения Алла Никулина.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов назвал подвоз детей в подземные школы основным вызовом, поскольку школьный автобус, даже без отметок, может стать мишенью для противника.

Почему в Чугуеве массово открывают подземные школы?

В Чугуеве на прошлой неделе открыли 2 подземные учебные заведения и уже охватили 80% детей, которые живут в городе. В планах – открытие третьей школы в городе и еще одной в Чугуевской громаде.

Основная причина перехода на подземные учебные заведения и, что Чугуев обстреливают "Шахедами" не менее, чем Харьков.

Недавно у нас был прилет в одном из микрорайонов, и представьте, один ребенок, которая занималась дистанционно, пришла в школу, и именно в этот момент прилетел снаряд, и упал прямо на ее стол дома. Ее спасло только то, что она была здесь в школе,

– рассказала городской голова Чугуева Галина Минаева.

Директор подземной школы Татьяна Гришанова рассказала, что во время недавней атаки вблизи школы они практически ничего не почувствовали – исчез свет, но автоматически включилось аварийное освещение. Хотя в самой школе безопасно, персонал и дети переживают за своих родных, которые находятся на горе.

Как школьники из Харьковской области адаптируются к обучению под землей?

Всего за 2026 год в Харьковской построили 17 подземных школ, большинство из них уже работают. В то же время есть планы на строительство почти такого же количества, чтобы охватить до 1 сентября 90 тысяч детей, которые есть сейчас в Харьковской области. Стоимость подземной школы в Балаклее составляет 133 миллиона гривен, в Чугуеве одна стоила 220 миллионов гривен, а другая – 180.

К строительству привлекают психологов и детских художников, чтобы школы были ярко оформлены. Это помогает детям не сосредотачиваться на опасности во время пребывания под землей, а вместо того расслабляться, разгружаться эмоционально и качественно учиться.

Сейчас в учебных заведениях еще завершают настройки процессов, в частности работают над обеспечением питания.

Харьковская область все чаще переходит на подземное обучение, потому что многие школы просто уничтожены. Например, в Чугуеве наземная школа, которая была на завершающем этапе строительства, прицельно расстреляли из дронов. Поэтому подземные школы – единственный реальный способ организовать обучение для большого количества детей.

